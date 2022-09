Colpito da un ramo mentre fa legna nel bosco: è grave

UDINE - Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto attorno alle 10 di oggi 6 settembre, nel bosco, mentre stava facendo legna con il padre: è stato colpito da un ramo poco sotto Passo Monte Croce tra Attimis e Nimis (Udine). Il ferito, un residente nella zona, con trauma cranico, è stato raggiunto dai soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri di Cividale e dall'elisoccorso regionale. E' stata l'equipe dell'eliambulanza a risolvere l'intervento, stabilizzando e imbarellando l'uomo, prima di issarlo a bordo con il verricello, per portarlo all'ospedale di Udine. Le condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.