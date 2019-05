Avventore picchiato in discoteca, chiuso per tre mesi il Papillon

PORDENONE - La discoteca Papillon di Roveredo in Piano (Pordenone) è stata chiusa per 90 giorni dopo che un avventore, lo scorso 18 maggio, è stato aggredito e picchiato da quattro persone, riportando diverse ferite. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il 18 maggio, attorno alle 4.30, un avventore, mentre si trovava nella zona fumatori, è stato aggredito per aver cercato di dirimere un diverbio tra un'amica e un'altra ragazza presente nella sala da ballo. Secondo la ricostruzione della Questura, durante l'aggressione, nessuno né tra i presenti, né tra gli addetti alla security del locale, è intervenuto, nonostante la stessa sia avvenuta davanti a decine di persone.



La vittima è stata curata e dimessa dal Pronto Soccorso di Pordenone con una prognosi di 20 giorni. «Nel corso di successivi accertamenti - spiega la Questura di Pordenone - è emerso che la vittima, al momento del pestaggio era in stato di ebbrezza alcolica a causa delle numerose bevande superalcoliche che gli erano state somministrate al bar della discoteca, nonostante fosse chiaramente evidente il suo stato di alterazione». Da ulteriori controlli della Polizia effettuati la notte scorsa sono emerse altre irregolarità: decine di persone stavano ballando in due distinte sale con Dj in consolle, trasformando di fatto il ristorante annesso alla sala da ballo in una discoteca, e cambiando la destinazione d'uso dei locali, in assenza delle prescritte autorizzazioni comunali. Stamani sono stati quindi posti i sigilli al locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA