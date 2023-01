MONTEREALE VALCELLINA - Durante l’estate scorsa, all’interno dei Contenitori culturali il Comune di Montereale aveva ospitato, nella suggestiva cornice dell’ex Centrale idroelettrica di Malnisio, un festival-workshop volto a sviluppare le potenzialità comunicative e attrattive del territorio della Valcellina e una vacanza-studio professionale, condotta da Claudia Contin Arlecchino, con docenti e formatori di caratura internazionale tra teatro, danza e musica, tra cui il poliedrico attore Paolo Rossi.

Ed è proprio Paolo Rossi a voler ritornare a Montereale, con un nuovo progetto, nato dalla felice esperienza estiva. La “Residenza artistica Paolo Rossi”, da oggi a domenica 29 gennaio, è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ecomuseo Lis Aganis, ed è diretta da Claudia Contin per Ortoteatro. Rossi condurrà una settimana di prove finali per le due anteprime del suo nuovo spettacolo dal titolo “Scorrettissimo Me”.



STAND-UP COMEDY

“Scorrettissimo me - Per un futuro immenso repertorio”, questo il titolo completo della nuova produzione che verrà presentata in prima nazionale sabato 28 (alle 21) e domenica 29 (alle 17.30), unisce stand up a commedia dell’arte. I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica; “Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente”. Ci sono racconti sulla nuova censura (politicamente corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere.

Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, lo spettacolo ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la ‘non replica’, addirittura il teatro propriamente detto. Un teatro d’emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande. Al centro della scena c’è l’attore, ci sono i personaggi che evoca o interpreta nelle varie affabulazioni, ma soprattutto c’è la persona, Attore e personaggio, per allontanarsi dalle tradizionali rappresentazioni.



PUBBLICO SVEGLIO

«La parte musicale - annuncia Rossi - è eseguita rigorosamente dal vivo (e non dal morto) dai Virtuosi del Carso (Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi): più che musici una pattuglia acrobatica che si adatta anch’essa al mutamento».

Inoltre, precisa ancora l’autore, «recitando con il pubblico, e non al pubblico, ai presenti in sala è consentito intervenire, chiedere, interrompere, soprattutto restare svegli. In questo teatro, la quarta parete non esiste». Prenotazione obbligatoria via whatsApp al 320.0530007.