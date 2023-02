SACILE - La Regione ha stanziato in favore del Comune di Sacile quasi 2 milioni e mezzo di euro per il progetto della palestra che sarà collegata alla nuova scuola primaria che servirà le famiglie di San Odorico e San Giovanni del Tempio, ovvero delle due elementari che andranno dismesse, a favore del nuovo complesso che sorgerà in via Flangini. Lo stanziamento, che ammonta a 2 milioni 400mila euro, è stato approvato venerdì mattina dall'aula del consiglio regionale e reso noto dalla consigliera di Forza Italia Mara Piccin. L'approvazione nel contesto della legge di concertazione per cui il Comune aveva chiesto anche fondi per l'adeguamento sismico della scuola Balliana Nievo. Una partita che sfiora i 7 milioni e che dunque è per ora rimandata. Il progetto della nuova scuola primaria vale invece 4 milioni 600mila euro già iscritti nel bilancio comunale.



IL CANTIERE

Approvato il progetto definitivo «sono in corso le valutazioni tecniche di controllo, ma poi andremo alla gara per iniziare i lavori, come promesso e salvo ricorsi, in Primavera», commenta soddisfatto il sindaco Carlo Spagnol. Che, per quanto riguarda la nuova palestra, ricorda: «Non c'è ancora il progetto, ma stiamo pensando ad una struttura che possa essere anche appannaggio delle crescenti richieste delle società sportive locali e che possa ospitare del pubblico, oltre ovviamente a fungere da palestra scolastica». La consigliera regionale Piccin, ricorda che «sarranno realizzati anche 40 posti auto aggiuntivi a quelli già previsti per il plesso scolastico». Precisa invece Spagnol: «Si tratterà di una struttura con una superficie coperta di 800 mq su un'area di 2.500 mq. Una valida risposta alle richieste che arrivate in questi ultimi anni dalle realtà sportive sacilesi. Vorrei ringraziare l'amministrazione regionale e quanti hanno sostenuto le nostre richieste, in particolare l'assessore Pierpaolo Roberti e la consigliera Piccin».



IL LUOGO

La nuova scuola troverà posto in via Flangini, a San Odorico, collegata da una rotonda alla costruenda Gronda est che la avvicinerà a S. Giovanni del Tempio. Il nuovo istituto scolastico e la sua palestra risolveranno parecchi problemi che da qualche anno assillano l'amministrazione Spagnol: sul fronte sportivo perchè le strutture esistenti faticano sempre più a soddisfare tutte le richieste, sul piano scolastico per le polemiche legate alla mancata prima elementare dello scorso anno alla XXXI ottobre di San Odorico e quest'anno per l'egual destino che pare toccherà alla Dante Alighieri di S. Giovanni di Livenza.