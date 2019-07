Se non rimborsa il teatro, Ornella Muti rischia di finire ai servizi sociali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Ornella Muti , intervistata su Instagram dalla figlia Naike sulla vicenda del Teatro Verdi, dice di essere stata «condannata ingiustamente», che la vicenda giudiziaria la «inquieta», che alla cena di beneficenza a San Pietroburgo era seduta vicino a Vladimir Putin perchè lui non voleva che sforzasse la voce e che dopo la tournée de L'ebreo errante la sua voce non è più tornata come prima. L'attrice romana, condannata a 6 mesi e 500 euro di multa per tentata truffa e per aver indotto un medico a redarre un certificato falso, ha di che inquietarsi. La sentenza è diventata definitiva e sta per andare in esecuzione. Tribunale di Pordenone, Corte d'appello di Trieste e Cassazione sono concordi nello stabilire