Naike Rivelli attacca, il teatro risponde: «La Muti lavora tanto? Bene, ci potrà risarcire»

di Alessandra Betto

PORDENONE - Dopo l'invettiva su Instagram di Naike Rivelli in difesa della madrei che ha incassato con il suo video dedicato alla caccia alle streghe nel giro di una giornata oltre 70 mila visualizzazioni, scatta la difesa della città nei confronti della direttrice del Teatro Verdi, Marika Saccomani. Non ha infatti trovato sponda nel territorio l'attacco mediatico sparato dalla primogenita di Ornella Muti, forte dei suoi 250 mila follower sul social, che accusa la direttrice di strumentalizzare un evento per pubblicizzare se stessa, a discapito di una professionista seria. L'evento è la condanna in via definitiva della celebre attrice italiana che nel 2010, per partecipare a una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e l'attore Kevin Costner, cancellò, dandosi malata, uno spettacolo in tabellone al Verdi. Dopo due gradi di giudizio, la pena è stata confermata dalla Cassazione nel giugno scorso: 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso.