Operai fantasma, l'agriturismo dell'ex assessore chiuso per due mesi

PASIANO - L'attività dell'agriturismo La Quercia, un'antica casa colonica che si trova in via Scotti, è stata sospesa per 60 giorni. Il provvedimento cautelare disposto dal questore Marco Odorisio è stato notificato ieri pomeriggio al titolare Andrea Brisotto, ex assessore di Pasiano. La Questura fa riferimento a violazioni in materia di «sicurezza pubblica, incolumità fisica delle persone, assenza di condizioni igienico-sanitarie, oltre che ragioni di evasione fiscale», riferite a...