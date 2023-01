Un uomo di 26 anni Jean Carlos Viola Ramirez è stato ucciso lunedì mattina a Santo Domingo mentre si trovava nel quartiere Cristo Rey.

Secondo quanto si è appreso il giovavane che da anni vive e lavora a San Vito al Tagliamento (in provincia di Pordenone) si trovava in Sud America per un periodo di vacanza. Secondo la ricostruzione dei media locali l'auto sulla quale viaggiava sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco. Ferito anche il conducente del veicolo, un tassista.

A parlare ai media locali anche la sorella della vittima che ha spiegato come la famiglia chieda giustizia e voglia al più presto capire cosa sia successo.