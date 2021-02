Nuovo assalto alle colonnine del self service, ladri intercettati nella notte

La Polizia di Pordenone la scorsa notte, attorno alle 2, ha sventato un furto ai danni di una stazione di servizio di Sant'Antonio di Porcia. La Squadra Volante della Questura ha notato un caterpillar di piccole dimensioni, che aveva sradicato le due colonnine di pagamento dell'area di servizio, contenenti denaro contante, e che erano già state caricate su un pick-up.

Gli agenti hanno subito chiesto rinforzi alla sala operativa e si sono messi all'inseguimento, attraverso i campi, dei malviventi, tre uomini travisati e incappucciati, che si sono dileguati nelle campagne adiacenti, prendendo tre direzioni diverse e facendo perdere le loro tracce. Sono cominciate ricerche nella zona anche da parte della Polizia Stradale e dei Carabinieri del Comando provinciale di Pordenone. Proprio una pattuglia dell'Arma, alle 4, ha fermato per un controllo un'auto, i cui due occupanti, appena fermata la vettura, sono fuggiti a piedi. Intanto è stato accertato che il caterpillar, il pick-up e l'auto fermata risultano rubate nei giorni scorsi sempre in provincia di Pordenone. Indagini in corso anche da parte della Polizia Scientifica.

