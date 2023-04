Sacile, varata la nuova giunta: Bottecchia vicesindaco, a Morabito Sicurezza e Commercio

SACILE - Dopo la riconferma del sindaco Carlo Spagnol oggi, martedì 18 aprile, è stata annunciata la formazione della nuova giunta comunale, l'esecutivo che amministrerà la città di Sacile per i prossimi cinque anni.

A fianco del primo cittadino, che come nel precedente mandato tiene per sé Bilancio, Programmazione e Personale, c'è il leghista Marco Bottecchia, vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche, programmazione viabilità e manutenzione stradale. Ad Alberto Gottardo andranno i referati dello Sport e Tempo Libero, così come Associazionismo, Comunicazione transizione digirale. Elisa Palù chiude la terna leghista con l'assessorato a Urbanistica ed edilizia privata, Turismo eventi e sviluppo del territorio, Attività produttive.

Riconfermato assessore Ruggero Spagnol, che gestirà ancora le deleghe a Cultura ed eventi culturali, Scuola, educazione e formazione, Politiche per i giovani, Pedibus. Nel segno della continuità anche Antonella Baldo che continuerà a occuparsi di Tutela della salute; Servizi sociali, disabilità, integrazione e strutture protette; Politiche per la famiglia. Forte dell’esperienza maturata anche Ariana Sabato che seguirà Ambiente; Manutenzione del patrimonio (verde, cimiteri, immobili comunali, parchi pubblici). Spicca il nuovo ingresso di Francesco Morabito che guiderà Pianificazione attività economiche e commercio; Sicurezza e Polizia Locale; Lavoro e occupazione; Sacile “Città sana”.