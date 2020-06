Muore folgorato in casa, stava effettuando lavori domestici

SESTO AL REGHENA - Un anziano è morto folgorato nella sua abitazione a Sesto al Reghena. L'uomo stava effettuando dei piccoli lavori domestici e potrebbe essere venuto a contatto con dei fili elettrici. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente, avvenuto in mattinata, non sono ancora note. © RIPRODUZIONE RISERVATA