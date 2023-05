Il Manzi di Cordenons piange la scomparsa di Michele Stanco. «Persona semplice e disponibile all'ascolto»

PORDENONE - È mancato nella giornata di ieri, martedì 16 maggio, Michele Stanco, ex direttore dei servizi amministrativi nell'istituto comprensivo Manzi a Cordenons e collaboratore da molti anni della Flc Cgil di Pordenone.

Una figura dalle grandi qualità professionali e umane, la cui scomparsa ora lascia un grande vuoto nella sede della Flc in via Valentino. «Dalla pensione fino ai mesi scorsi, quando la malattia glielo ha impedito, quotidianamente veniva negli uffici per aiutare nelle varie pratiche» è il messaggio di cordoglio lasciato nella pagina Facebook del sindacato «ma soprattutto di rammarico, per chi l'ha conosciuto, per la perdita di una persona che sapeva coniugare alla grande professionalità la semplicità e la disponibilità all'ascolto». Mancato nella serata di ieri, circondato dall'affetto della moglie Angela, del fratello Poppy e degli altri parenti, l'ultimo saluto sarà venerdì 19 maggio, alle ore 15, nella chiesa Beato Odorico in via Beata Domicilla a Pordenone.