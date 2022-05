GORIZIA - È morto Gaetano Valenti, sindaco di Gorizia per due mandati dal 1994 al 2002. L'ex primo cittadino del capoluogo isontino è morto nella notte tra venerdì e ieri 7 maggio, all'età di 75 anni. Commercialista, ex presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Valenti fu uno degli esponenti di spicco di Forza Italia. Conclusa l'esperienza da primo cittadino, nel 2008 venne eletto in Consiglio regionale nelle fila del Popolo delle Libertà. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri mattina durante la presentazione della lista di Forza Italia a sostegno del sindaco uscente Rodolfo Ziberna. Cordoglio e vicinanza ai famigliari è stata espresso dai presenti, che hanno osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria.

«Se ne è andato un signore, un amico, un bravo amministratore». Con queste parole il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha commentato la scomparsa di Gaetano Valenti. Annunciando che parteciperà ai funerali indossando la fascia tricolore e che sarà presente il Gonfalone della Città. «Fui io, insieme a Ettore Romoli, a chiedergli, nel 1994, di candidarsi a sindaco, per cui mi legano a lui tanti ricordi degli ultimi 30 anni - ha aggiunto Ziberna -. Ricordi politici e umani che ci hanno profondamente legato perché abbiamo fatto un pezzo di strada assieme, io, lui, Ettore e altri che, come noi speravano di poter contribuire a migliorare l'Italia, a migliorare Gorizia».