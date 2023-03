BRUGNERA - La comunità di Brugnera piange la scomparsa di Gabriele Verardo, morto a 77 anni per un malore improvviso che l'ha colto nella propria abitazione. È stato primo cittadino per due mandati, dal 1980 al 1990: il suo impegno in politica è iniziato quando aveva poco più di 30 anni. Un amministratore locale giovanissimo per l'epoca, che guidava giunte monocolore della Democrazia cristiana, prima che ci fosse l'elezione diretta del sindaco, entrata in vigore nel 1993.



IL RICORDO

«È stato un genitore fantastico - lo hanno ricordato le figlie Maura e Katia - e un marito straordinario. Quattro anni fa è rimasto vedovo di nostra mamma Margherita, un dolore mai superato». Gabriele Verardo è stato apprezzato da svariate generazioni di concittadini, sia in ambito amministrativo che professionale. Dopo il ginnasio si era sposato a ragioneria, superando in seguito anche l'esame di consulente del lavoro. In realtà, la sua attività si è concentrata nella consulenza aziendale più ampia. Partito dalla gavetta e dalla tenuta della contabilità di alcune ditte locali, è stato in seguito protagonista in seno al consiglio di amministrazione della Karton e ai vertici del Gruppo Fadalti, nonché braccio destro del presidente Angiolino Cauz. A Verardo tutti hanno sempre riconosciuto una straordinaria capacità gestionale negli anni d'oro dell'ascesa della società, nel primo decennio dei Duemila, quello dell'epopea e della crescita dei punti vendita sul territorio. In seguito, ha proseguito nell'attività di consulenza privata condividendo lo studio di Tamai con la figlia Maura, apprezzata commercialista. La brillante carriera lavorativa era stata tuttavia macchiata dal crac Fadalti, in cui Verardo aveva sempre negato qualsiasi coinvolgimento sostenendo di essere uscito dalla compagine sociale prima della rovinosa fine. Una tesi che nel processo di primo grado non era stata riconosciuta gettandolo in uno stato di grande prostrazione. Ma nel luglio dello scorso anno c'era stata l'assoluzione con formula piena. Aveva vissuto la sentenza d'appello come una sorta di liberazione. Per un uomo retto e dai solidi principi morali, aver dimostrato la propria estraneità ai fatti è stato un momento di notevole rivalsa, anche se la comunità locale gli era sempre stata vicina, così come i congiunti.



IL DOLORE

Messaggi di cordoglio sono giunti ieri da tanti compaesani. Il capogruppo di minoranza, Michele Sassu, candidato alle Amministrative, ha voluto dedicargli un delicato momento di raccoglimento durante uno degli eventi di presentazione della lista. La scomparsa di Gabriele Verardo lascia nel dolore, oltre alle figlie - Katia è responsabile di progetto alla Finest - i generi e gli adorati nipoti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale Santa Margherita di Tamai domani pomeriggio, alle 15, giungendo dalla "Casa degli Angeli" di Sacile. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero. Un rosario di suffragio sarà recitato questa sera, alle 20, in chiesa, sempre a Tamai. Eventuali offerte alle famiglie bisognose.