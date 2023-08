SAN VITO AL TAGLIAMENTO - La raccolta fondi che Silvia Tesolin avrebbe fortemente voluto, per aiutare le donne che come lei si sono trovate a lottare contro il cancro, è stata avviata in questi giorni online e ha già toccato la sensibilità di decine di persone. Non solo i familiari e gli amici, ma anche tanti utenti dei social network che non conoscevano la giovane originaria di Prodolone, mancata lo scorso fine settimana a soli 32 anni, stanno donando un contributo alla Fondazione Cro Aviano Onlus. Il link per partecipare all'iniziativa si può trovare sulle pagine social della fondazione stessa. È stato un gruppo di amiche e vecchie compagne di scuola di Silvia a dare il via alla raccolta online, cui se ne aggiungerà una "tradizionale". Oggi, infatti, in occasione dell'ultimo saluto alla giovane, sarà predisposto un banco con una cassetta per raccogliere le donazioni. Un progetto della 32enne sostenuto dalla mamma Meri, dal papà Franco, dalla sorella maggiore Chiara e da tutti gli altri familiari, oltre che dagli amici. I funerali verranno celebrati alle 16 nella chiesa di Prodolone.

Sono già arrivati quasi mille euro per la ricerca, attraverso la piattaforma online. Una cifra destinata ad aumentare, essendo il link attivo per ancora una decina di giorni. C'è chi alla donazione accompagna un pensiero. «Silvia aveva la mia età scrive una sanvitese . Doniamo, per quanto si può, per aiutare chi, con la ricerca, prova ad impedire il susseguirsi di tragedie così». «Speriamo di fare del bene commenta una delle creatrici della raccolta fondi : chi non se la sente o non ha modo di donare, può dare un grande aiuto anche solo condividendo il link, che stiamo cercando di diffondere il più possibile». «Facebook continua l'amica di Silvia ci sta permettendo di fare rete e di coinvolgere anche i tanti conoscenti all'estero». Si era fatta conoscere per la sua professione al di fuori dei confini nazionali anche la 32enne, apprezzata traduttrice free lance. «Era una delle più brave a scuola ricorda un'ex compagna di classe dell'istituto Sarpi : studiava tanto, ma soprattutto era intelligente e capace di suo.». Piena di vita, ed è proprio così che le amiche vogliono ricordarla. Una delle più care, immaginando di rivolgersi a lei, le scrive attraverso i social: «Eri sorridente, potevi ballare per ore tutta la notte. Non mi sembra vero che non mi arriverà più un tuo messaggio, che non mi sgriderai più perché non ho messo i tacchi e che non potremo più chiacchierare per ore sul tuo terrazzo. Ci hai detto che da questo male avremmo dovuto trarre tutti un insegnamento e ti prometto, piccola Silvia, che farò tesoro di tutto questo, nonostante lo abbia imparato perdendoti per sempre, amica mia».

