Roberta, operaia di 45 anni muore di malattia: ha sorriso fino alla fine

CORDENONS - Si è spento il sorriso di Roberta. Dopo una malattia con la quale ha combattuto con coraggio e dignità, è morta Roberta Indri. Aveva 45 anni, era sposata con Lorenzo Pellecchia e aveva un figlio di 20 anni: Kevin. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente in città, dove Roberta era conosciuta e stimata. Il sindaco Andrea Delle Vedove è rimasto incredulo: «Resto colpito da questa morte. Conoscevo Roberta, anche se soltanto di vista, e ho sempre trovato in lei una persona molto cordiale. Non era molto che l’avevo vista in centro a Cordenons: non sapevo che fosse malata. Anzi, il suo sorriso e la sua gentilezza facevano trasparire un’immensa voglia di vivere. Mi unisco, in questo momento, al dolore della sua famiglia».

APPROFONDIMENTI GIALLO A MIRA Impiegata di 52 anni trovata morta nel garage di casa

IL RITRATTO



Un anno e mezzo fa la scoperta della malattia con la quale ha combattuto sino alla fine. Mai un lamento, mai un momento di sconforto. Forse, in cuor suo, sapeva che la battaglia sarebbe stata più dura del previsto e che, probabilmente, non le sarebbe rimasto molto da vivere. Ma agli occhi di chi l’è stato vicino sino alla fine sono sempre trasparse un’energia e una vitalità invidiabili. Una donna generosa ed altruista, che sapeva aiutare il prossimo e che farsi in quattro per chi aveva bisogno. Semplice e generosa, nonostante quel male che, all’improvviso, ha cambiato la sua vita e quella dei familiari. Una forma tumorale aggressiva con la quale la sua grinta e la forza d’animo, decise e costanti, non sono bastate.

A Cordenons aveva frequentato le scuole e lavorava come operaia alla Tgt elettronica di Fiume Veneto: mansione, questa, che ha continuato a svolgere anche durante la malattia, nonostante le cure alle quali si era sottoposta l’avevano debilitata. A starle vicino, oltre ai familiari, in particolare il marito, il figlio e la mamma Adriana, il medico di medicina generale, Franco Diliberto, e le infermiere dell’assistenza territoriale del Distretto sociosanitario Nocello I funerali di Roberta Indri saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Seguirà la cremazione.