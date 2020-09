Tre migranti scappano in autobus e violano la quarantena: fermati dai carabinieri

PORDENONE - Tre giovani richiedenti asilo di nazionalità afghana e bengalese hanno violato la quarantena alla quale erano sottoposti dopo essere stati rintracciati negli scorsi giorni in regione e sono scappati a bordo di un autobus di linea. L'episodio è accaduto a Sequals. I tre migranti sono stati successivamente rintracciati dagli operatori della cooperativa che li ha in gestione e dai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo. Sono stati visitati dallo staff dell'Azienda sanitaria, giunto sul posto, e nessuno di loro presentava sintomi del Covid. A bordo del bus c'erano altre sette persone, tutte distanziate e con mascherina. I richiedenti asilo saranno sanzionati per aver violato l'isolamento fiduciario. Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA