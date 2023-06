PORDENONE - Cresce il numero di migranti che oltrepassa la rotta dell'Est e conseguentemente aumentano anche gli arrivi di stranieri nelle varie città della regione. A Pordenone, infatti, in pochi giorni sono già stati segnalati una trentina di stranieri che dormono all'aperto nei parchi cittadini. In gran parte al Galvani, dove sono stati segnalati dai genitori visto che sono stati notati dormire all'interno di alcuni giochi per bambini, ma anche al San Valentino dove l'altro giorno i vigili urbani sono entrati con tre pattuglie e ne hanno individuati quattro o cinque.



La segnalazione

Anche al San Valentino la richiesta di intervento da parte dei vigili era stata fatta da alcune persone che la mattina presto vanno a correre all'interno dell'area verde. In quel frangente già da alcuni giorni avevano notato, in mezzo all'erba, la presenza di quattro - cinque sacchi a pelo con lenzuola e cuscini. I vigili sono arrivati nel primo pomeriggio e li hanno e li hanno sorpresi. Sono stati identificati ed ora, in base al loro status giuridico sarà trovata la soluzione. Se non sono in possesso dei documenti potranno essere accompagnanti in un cento dove dovranno attendere il turno per essere riportati a casa. Da quanto si è saputo si sarebbe trattato di pakistani.

Non è finita

Proprio per il fatto che il numero dei migranti che sono arrivati a Pordenone è decisamente cresciuto, il comando della polizia municipale, anche su sollecitazione del sindaco e dell'assessore, ha iniziato a fare perlustrazioni nelle aree verdi in maniera più massiccia e non è da escludere che posa intensificare anche i blitz. Alcune segnalazioni - come detto - hanno indicato la presenza di un gruppo di migranti al parco Galvani, accampati all'interno di due giochi per i bambini dove avrebbero trovato riparo per la notte. Una soluzione che ovviamente non va bene e quindi è facile pensare che a breve ci sarà un altro intervento dei vigili.

Una trentina

Dai social si legge che sarebbero almeno una trentina le persone che dormono all'aperto in città, oltre che nelle zone verdi anche nei soliti posti, quelli conosciuti, come il Bronx, l'area del palazzetto dello sport e qualche androne di vecchi palazzi che la sera resta aperto. La presenza dei migranti in città ha nuovamente aperto il dibattito sulla necessità che il Comune possa realizzare un dormitorio di emergenza per chi arriva e non sa dove andare a dormire. Una soluzione sulla quale più volte Marco Salvador, consigliere comunale della Civica aveva cercato di sollecitare sindaco e maggioranza senza però ottenere risultati.

Hot spot

Da aggiungere infine che nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Interno Piantedosi quando era venuto in regione e la volontà più volte rimarcata dal presidente Fedriga, non è stato ancora realizzato l'hot spot che dovrebbe contenere i migranti della rotta balcanica che entrano in regione dall'Est. Per la verità non è stato individuato neppure il sito.