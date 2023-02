Michela, scomparsa da questa mattina: ricerche in corso con i cani. L'appello del sindaco

Una "squadra" di cinofili che fa parte delle associazioni di volontariato della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia è stata attivata per la sua ricerca. Le ricerche si concentrano nel Comune di Azzano Decimo. È stato attivato anche il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Pordenone. Il sindaco di Azzano, Massimo Piccini, in un post su Facebook, ha invitato chi l'avesse incontrata a collaborare alle ricerche. Michela Santarossa indossa giubotto nero, pantaloni scuri, zaino nero con stella argentata, scarpe grigie.

AZZANO DECIMO -, 50enne residente a Tiezzo frazione di Azzano Decimo , manca da casa dalla mattina di oggi 6 febbraio 2023.