Allerta meteo per il fine settimana in Veneto e Fvg: a Mortegliano arriva una squadra della Protezione civile dal Trentino

Non dimenticate l'ombrello domani, giovedì 3 agosto, quando un acquazzone estivo tornerà a far visita alla nostra regione. Secondo le previsioni per i prossimi due giorni, il maltempo durerà fino a tutto venerdì. Il Friuli Venezia Giulia sarà, infatti, interessato da abbondanti rovesci e temporali. La Protezione civile ha diramato, pertanto, una nuova allerta meteo gialla, che scatterà dalle 12.00 di domani e durerà fino alla mezzanotte del 4 agosto.

Le previsioni

Dopo una mattina con cielo variabile, dal pomeriggio temporali sparsi attraverseranno il Friuli Venezia Giulia.

Qualche temporale potrà essere forte. Le piogge, anche intense, si concentreranno probabilmente sulla fascia prealpina, ma non sono escluse anche le altre zone. La pioggia accompagnerà, a più riprese, anche la giornata di venerdì, con un calo generale delle temperature.

É in programma domani mattina alle 5 la partenza della Colonna mobile della Protezione civile del Trentino che - a seguito degli esiti delle operazioni di scouting - opererà nel comune di Mortegliano (Udine) dove la scorsa settimana si è verificata un’intensa grandinata che ha devastato le coperture degli edifici. Prima della partenza gli operatori si incontreranno presso l’Unità logistico operativa di Lavis, dove è prevista anche la presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L’operazione di supporto, richiesta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, viene condotta in collaborazione con la Protezione civile dell’Alto Adige e si concludera presumibilmente nella serata di domenica 6 agosto. Per il Trentino, e previsto l’intervento di 50 vigili del fuoco volontari dei distretti Alto Garda e Ledro, Giudicarie, Valsugana e Tesino, Cles, Mezzolombardo e Trento, 11 Vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento e 5 operatori del Servizio Prevenzione rischi, Unita logistico operativa.

In Veneto

Per quanto riguarda il Veneto temperature più fredde e temporali sono attesi per venerdì, in particolare la sera. L'allerta durerà fino a domenica compresa, dopo di che dovrebbe tornare il caldo.