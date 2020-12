AZZANO - Le parrocchie del territorio si stanno preparando al Natale, con le novità dettate dall'emergenza sanitaria. Il parroco di Corva, don Maurizio Girolami, ha già dato le istruzioni ai fedeli sul bollettino parrocchiale per poter celebrare la messa in sicurezza: «si dovrà essere rispettosi - scrive - affidarsi alla guida delle persone che vi accolgono all'entrata in chiesa e che vi indicano i posti che potete occupare. Come già sappiamo, indossando correttamente la mascherina. Inoltre, durante la celebrazione deve essere sempre garantito il ricambio d'aria, e dunque anche in queste giornate fredde saranno tenute aperte le due porte della sacrestia e semiaperto il portone centrale. Sono piccoli disagi che non ci impediscono di vivere, se ben coperti e ben disposti, l'incontro con Dio nella comunità».

MESSE E PRENOTAZIONI Per Natale, ci saranno cinque celebrazioni eucaristiche: giovedì 24 dicembre alle 18 e alle 20.30; venerdì 25 alle 7.30, alle 9 e alle 11. «Poiché i posti a sedere in chiesa sono 105 - spiega il parroco - abbiamo pensato, per il bene di tutti, di adottare un nuovo criterio. Ciascuno pensi a quale messa vuole partecipare e venga a prendere il biglietto che assicura la presenza in chiesa. Il biglietto si può ritirare in sacrestia, prima o dopo le messe, da sabato 12 dicembre a martedì 22 dicembre».

L'ALBERO DI NATALE Inoltre, tiene a sottolineare don Maurizio, «anche quest'anno i bambini e i ragazzi saranno i protagonisti nella realizzazione dell'albero di Natale. In famiglia decoreranno dei cuori che poi saranno appesi all'albero. Il messaggio che bambini e ragazzi vogliono inviare in ogni casa è: ...ti ho a cuore. Il cuore è il posto speciale che Dio riserva a ognuno di noi, ma è anche il posto dove noi custodiamo gli amori della nostra vita. Infine durante questa seconda settimana di Avvento è possibile portare all'altare del Sacro Cuore sale, olio e alimenti in scatola a lunga conservazione per chi è meno fortunato».

CELEBRAZIONI IN STREAMING La parrocchia di Corva ha inoltre un nuovo sito, www.parrocchiasanbartolomeocorva.it, dal quale è anche possibile collegarsi dal suo canale Youtube per seguire in diretta streaming la celebrazione della messa del sabato alle 18 e di domenica alle 10.30. Le parrocchie di Pasiano (di Cecchini, Rivarotta e Visinale), invece, invitano tutti a lasciare un segno di luce in queste festività. Da domenica scorsa si possono trovare nelle tre chiese parrocchiali delle palline trasparenti. Ogni famiglia ne può prendere una. All'interno si chiede di inserire una foto di famiglia scrivendo dietro una frase, un pensiero, augurio o preghiera. Infine si possono decorare le palline con nastri e fiocchi, prima di riportarle in chiesa dal 13 dicembre, per essere appese nei tre alberi delle comunità. L'organizzazione Parapiglia di Pasiano, dell'oratorio Casa della gioventù, ha invece pensato di portare a casa di chi lo prenoti un kit con le istruzioni e il materiale per realizzare in famiglia delle decorazioni natalizie. Maggiori informazioni nella pagina Facebook Parapiglia. Elisa Marini

