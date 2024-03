AZZANO (PORDENONE) - Alle scuole medie Luigi Luzzatti è rientrato l'allarme per la presenza di topolini di campagna, i quali si erano "infiltrati" nei controsoffitti dove sono stati trovati degli escrementi di topo, ma dei roditori nessuna traccia.

DERATTIZZAZIONE

Naturalmente i tecnici del Comune hanno chiamato tempestivamente i derattizzatori, allertati dalla dirigente della scuola media e dagli stessi insegnanti, che hanno posizionato le esche. Ora si attendono le vacanze di Pasqua per procedere ad un ulteriore intervento di derattizzazione.

Nei giorni scorsi i rappresentanti di classe della Luzzatti hanno incontrato il sindaco Massimo Piccini e la dirigente scolastica Liliana Gallo, esprimendo la loro forte preoccupazione. In questo incontro si è discusso della questione e sono state spiegate le prossime mosse del Comune per risolvere il problema: «Volevo subito chiarire che non si tratta di topi che scorrazzano in giro per la scuola ha detto il sindaco Piccini e non abbiamo trovato escrementi nei luoghi frequentati dagli studenti. La situazione è sotto controllo, grazie agli interventi tempestivi che abbiamo messo in atto».

LA DIRIGENTE

Lo stesso dirigente Gallo ha informato i genitori dell'incontro a scuola con il sindaco Piccini, alcuni assessori e l'amministrazione scolastica, i rappresentanti di classe e alcuni membri del Consiglio di istituto. «Durante l'incontro ha affermato Gallo il sindaco ha confermato la presenza di roditori sui controsoffitti dell'edificio scolastico e ha rassicurato tutti, spiegando che gli interventi sono stati tempestivi e reiterati: le trappole, già disposte da tempo, sono state intensificate con esche di vario tipo, posizionate e riposizionate, più volte. Si richiederanno le vacanze pasquali sottolinea per un ulteriore intervento, più massiccio di derattizzazione e si prevede che in breve tempo la presenza di topi nella scuola si risolverà».

NELLA TENUTA

Si dovrà comunque attendere l'estate per un intervento di riqualificazione dei solai e della controsoffittatura. Una visita ai vari spazi della scuola ha poi confermato ai presenti che l'igiene e le azioni di prevenzione messe in atto sono adeguate.

Dai genitori è stata avanzata la proposta per migliorare ancora le condizioni di sicurezza disinfettando i banchi e le sedie al mattino, prima delle lezioni. In ogni aula è stato fatto trovare ai ragazzi uno spruzzino con del disinfettante e uno straccio pulito per igienizzare la propria postazione.

Ai ragazzi eletti del Ccr sono state date indicazioni su come gestire queste operazioni nelle proprie classi e al personale è stato raccomandato il massimo impegno e attenzione per la prevenzione e la tutela dell'ambiente in cui i ragazzi svolgono le loro attività. «La scuola è impegnata ha concluso Gallo nel monitorare, insieme all'amministrazione comunale, l'evolversi della situazione».