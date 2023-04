PORCIA - Il medico Laura Papais, 28 anni, è stata l'unica a rispondere alla chiamata urgente dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale (Asfo), messa negli ultimi mesi alle strette dalla carenza di medici di Medicina generale (e non solo, ndr) in tutto il territorio.

Sono 35, infatti, le aree comunali carenti, da coprire con nuovi medici all'interno del territorio pordenonese di sua competenza, ma solo la giovane dottoressa attualmente impegnata a Porcia ha colto l'appello, presentando la propria domanda di trasferimento entro la scadenza fissata dal procedimento. Il 29 aprile di quest'anno cesserà, dunque, la sua attività a Porcia, intrapresa il 9 marzo 2020 presso l'ambulatorio di via Vallada. Riprenderà la sua professione nel nuovo ambito territoriale, carente di medico, nel ruolo unico di assistenza primaria, il prossimo 8 maggio. L'Asfo delegherà il Distretto del Noncello al ritiro del materiale d'uso ricevuto e non utilizzato.

Questo trasferimento contribuirà a rispondere a una situazione particolarmente delicata e che il Distretto Sanitario sta cercando di contrastare. Infatti, solo nella provincia di Pordenone, sono 50mila i cittadini ancora senza un medico di medicina generale. C'è quindi una pressante necessità di spostare il personale medico dove c'è n'è maggiormente bisogno, questo per cercare di contrastare un problema che si sta facendo sempre più preoccupante.

Secondo i dati in possesso dell'Assessorato regionale saranno circa 40 i medici di medicina generale, all'interno della Regione Fvg, che lasceranno il loro ambulatorio nel corso del 2023. Attualmente, ogni medico di medicina generale gestisce dai mille e 500 ai mille e 700 pazienti. Conseguentemente, fatti gli opportuni calcoli, appare chiaro che, nel corso dell'anno oltre 55mila pazienti si ritroveranno, almeno momentaneamente, senza il proprio medico di medicina generale, il dato più alto degli ultimi 10 anni. Questo problema, diffuso in tutta la Regione, risulta particolarmente marcato nell'ambito territoriale di Pordenone.

La situazione si fa ancora più grave se si prende in considerazione l'area montana e pedemontana. Preoccupa anche la situazione a Roveredo in Piano. Proprio per ragioni analoghe Laura Papais è arrivata a Porcia, chiamata a coprire questo ambito territoriale all'epoca ritenuto carente. Due anni fa, però, erano stati sette i medici a rispondere all'urgente appello dell'Asfo riguardante anche Porcia, ridistribuiti in diversi comuni del territorio di pertinenza.