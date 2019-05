Riciclerà tutto il vetro del Nordest: maxi impianto e 40 assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Un impianto simile, in tutta l'Italia settentrionale, esiste solo in provincia di Varese. Non ve n'è traccia, ad esempio, nel ricco e produttivo Nordest. Sino ad oggi. Il progetto che rivoluzionerà la filiera e il comparto del vetro, infatti, pianterà le sue radici a San Vito al Tagliamento, nel cuore della zona industriale Ponte Rosso. Le voci, che si erano diffuse nelle scorse settimane principalmente tra gli addetti ai lavori, sono state confermate alcuni giorni fa: a Ponte Rosso...