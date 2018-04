Macigno di 20 tonnellate precipita sulla strada Panoramica

di Paola Treppo

BARCIS (Pordenone) - Un enormedi 12 metri cubi del peso di oltreè caduto anella zona vicino alla, sulla strada panoramica del, spaccando il. Per fortuna in questo periodo dell'anno il tracciato è chiuso al transito e quindi nessuno ha rischiato di farsi male.Ilpezzo di roccia si è staccato a causa del maltempo che ha imperversato nelle ultime settimane. A trovarlo sono stati i tecnici dell'che si erano recati in zona per fare delle manutenzioni agli impianti lungo il torrente.Sarà la società, che ha in gestione ildi Barcis, a demolirlo. Il sindacorassicura: «La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male - dice il primo cittadino -; adesso è importante andare a verificare che il versante da cui si è staccato il macigno sia stabile. Per questo è fondamentale l'intervento della Regione. I cittadini e i turisti non siperché saranno adottate tutte le precauzioni del caso e saranno eseguiti tutti i controlli necessari».