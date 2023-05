Marito e moglie tornano a casa per pranzo: esplode bombola di gas, ustionati gravi

FONTANAFREDDA - Marito e moglie sono rimasti ustionati per l'esplosione di una bombola di gas a Fontanafredda, precisamente a Vigonovo: erano rientrati a casa per il pranzo, oggi 11 maggio 2023, aperta la porta c'è stato il botto. Uno è stato trasferito in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, l'altra all'ospedale Santa Maria degli Angeli in ambulanza sempre in codice giallo. Sono intervenuti i carabinieri di Fontanafredda.