Sotto l'assedio di due bulli: barista e clienti barricati dentro il locale

di Paola Treppo

CIVIDALE e PORDENONE - Li costringono adentro al: foglio di via per 24 mesi da Cividale per due ragazzi, uno di 18 anni di) e uno di quasi 19 anni di. Tutto succede intorno alle 3 di notte del 31 gennaio scorso quando alla polizia del Commissariato di Cividale del Friuli arriva una chiamata da un locale pubblico del centro della Città Ducale. C'è unain corso: la nottata, infatti, si è animata quando sono arrivati due clienti da fuori provincia. Sono il pordenonese e il 18enne di Portogruaro.I ragazzi, non è chiaro per quali motivi, si sono messi acon gli avventori e apesantemente la banconiera e le persone che sono presenti in quel momento. I clienti del bar riescono a cacciarli fuori e si barricano nel locale pubblico; ma i due giovani non si arrendono e prendono aper entrare. La polizia arriva sul posto dopo poco e trova il 19enne e il 18enne: li identifica e appura che non sono stati causati danni all'infisso; nessuno, inoltre, è rimasto ferito. Ma per i due ragazzi scatta comunque un provvedimento di urgenza didal comune didel Friuli (Udine) con un; non potranno più mettere piede nella cittadina friulana per due anni.