Fratello e sorella di Udine: lui 21 anni e lei 18, sono già ladri specializzati

PORDENONE - Un uomo e una donna, fratello e sorella, specializzati in furti e illegittimi prelievi bancomat, sono stati bloccati dalla polizia che ha anche recuperato il provento di un furto compiuto ai danni di una donna.

L'operazione è scattata quando alla Sala Operativa della Questura è giunto un "Alert alloggiati", per la presenza, in un esercizio ricettivo cittadino, di due persone gravate da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Due equipaggi della Squadra Volante si sono recati, per un controllo, nell'albergo ed in un bar, nelle vicinanze, hanno rintracciato un giovane, di 21 anni, originario della provincia di Udine, e la sorella, maggiorenne da poco. Nella disponibilità dei due c'erano una carta "Postepay" e 1.340 euro in contanti sottratti il giorno prima da un'auto a Porcia. I due giovani sono stati indagati, in stato di libertà, per utilizzo fraudolento di carta di credito, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto, nei confronti dei due giovani, l'allontanamento dalla provincia di Pordenone per 3 anni con Foglio di Via Obbligatorio.

Ultimo aggiornamento: 09:21

