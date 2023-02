PORDENONE - La seduta del Consiglio d'Istituto era convocata per le 17.30, ma quarantacinque minuti prima dell'inizio la preside Laura Borin ha dato comunicazione che non si sarebbe tenuta. Così presidente, consiglieri e rappresentanti d'Istituto hanno trovato sbarrati i cancelli della scuola. Al seguito anche un gruppo di studenti che - in veste di spettatori - avrebbero voluto prendere parte alla riunione consiliare.

IN PRECEDENZA

Non è la prima volta che il Kennedy si trova al centro di simili situazioni. Era già capitato lo scorso 15 febbraio, con la precedente seduta, interrotta nel suo svolgersi perché «c'era un punto all'ordine del giorno - riferisce il presidente del Consiglio d'Istituto Flavio Valeri - sul quale la maggioranza dei consiglieri presenti aveva preferito non esprimersi in mancanza della dirigente, alla quale dovevano essere rivolte delle domande prima della discussione». E anche stavolta sembra che con la preside non ci possa essere occasione di dialogo. Le motivazioni del no sono presto dette. «Alla richiesta di indire il Consiglio - spiega la vicepresidente Elisabetta Zattin - ci è stato risposto che con l'approvazione del programma annuale non sarebbe stato necessario riunire il Consiglio». La questione, però, è che nell'Odg i punti da trattare erano altri, peraltro non affrontati in precedenza. Tra questi «l'approvazione del Pnrr e del verbale della seduta scorsa, oltre a comunicazioni del presidente, insomma, questioni semplici» continua Zattin. I minuti passano, ma della dirigente nemmeno l'ombra. Solo il freddo e la speranza, vana ahimé, che qualcuno si affacci dalla scuola per aprire le porte.

LA DENUNCIA

Più volte hanno provato a telefonare, ma nessuna risposta. Eppure qualcuno dentro l'edificio c'era. Prova evidente che alcune luci erano ancora accese. Niente però della giornata è andato perso. «La maggioranza dei consiglieri è presente, quindi, la seduta è valida. Ora stiamo provvedendo a stilare un verbale di quanto è accaduto, perché i nostri lavori devono proseguire». Ma non basterà un semplice verbale d'Istituto a porre fine al guaio. È bastato che una pattuglia della polizia passasse casualmente per via Interna, che il presidente Valeri ha allungato braccio richiamando l'attenzione degli agenti. «Non ci resta che rivolgerci alle forze dell'ordine per esporre denuncia. Informeremo anche l'ufficio scolastico, perché quanto successo è molto grave».