La chitarra di Jeff Beck "accompagnato" da Johnny Depp al Pordenone Blues Festival

PORDENONE - La XXXI edizione del Pordenone Blues & Co. Festival, domani - 20 luglio - al Parco San Valentino è in programma una serata in compagnia di uno dei più grandi chitarristi di sempre, Jeff Beck in coppia con l'attore statunitense Johnny Depp. A presentare e ad animare la serata prima e dopo il concerto, ci sarà anche il famoso dj Ringo di Virgin Radio, che farà scatenare il pubblico con uno dei suoi famosi dj set. Jeff Beck e Johnny Depp, dopo aver suonato insieme in più occasioni, nel 2020 hanno pubblicato la loro prima collaborazione, il loro primo brano insieme: la reinterpretazione del classico Isolation di John Lennon.

Ma da questa primavera la loro collaborazione si è fatta più intensa. Jeff Beck e Johnny Depp hanno annunciato «18», il nuovo album, che è stato anticipato dal singolo 'This is a song for Miss Hedy Lamarr', scritto da Depp. «Sono rimasto sbalordito. Quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me», aveva detto Beck del brano. Depp, a sua volta ha dichiarato: «È un onore straordinario suonare e scrivere musica con Jeff, uno dei veri grandi del rock e qualcuno che ora ho il privilegio di chiamare fratello».