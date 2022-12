Due incidenti stradali in mattinata, un ferito

PORDENONE - I Vigili del fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento sono intervenuti dopo le 11 di oggi, sabato 17 dicembre, su due incidenti stradali rispettivamente a Cordenons e Chions. Uno scontro tra due auto all'incrocio tra via Mazzini e Via Cervel ha tenuto impegnati i pompieri della sede centrale di via Interna. Nell'impatto, le macchine sono state danneggiate in maniera importante mentre le persone, uscite autonomamente dagli abitacoli, non hanno riportato ferite. Messo in sicurezza lo scenario, il personale sanitario ha verificato le condizioni delle persone coinvolte.





È sempre unoquello che si è verificato a Chions nei pressi dell'incrocio. Un'auto terminava la propria corsa nel fossato mentre l'altra restava sulla sede stradale, entrambe senza gravi danni. Dei due conducenti, solo una è stata trasportata all'ospedale.