Tamponamento a catena sulla Pontebbana: coinvolte 4 auto, 2 feriti Foto

Pordenone - Intervento dei vigili del fuoco oggi - 17 gennaio - alle 17.30 sulla Ss13 Pontebbana tra il ponte sul fiume Meduna e il sottopasso "Pian di Pan", di fronte al parco commerciale di Fiume Veneto: si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto.

Nel sinistro sono risultate ferite due persone, ma non gravemente. Dato l'orario di punta, notevoli sono risultati i disgi per la viabilità, in quanto i veicoli incidentati occupavano entrambe le carreggiate della strada statale.

Solo pochi giorni fa, un analogo tamponamento sempre fra quattro autovetture, si era verificato nello stesso tratto stradale al medesimo orario. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 di Pordenone, la Polizia Locale di Fiume Veneto e i Carabinieri.