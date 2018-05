Scontro tra due vetture all'incrocio e â€‹una donna finisce all'ospedale

di Paola Treppo

PORDENONE e VIVARO -tra due Sconro autovetture ain via Fonda all'intersezione con via de Carli, questa mattina, giovedì 10 maggio, poco prima delle 9.30. Un uomo di, 61 anni, alla guida di una Bmw Serie 3, proveniente da via de Carli pare abbia ha omesso di dare la precedenza a uno stop. A farne le spese unadi 70 anni di Pordenone che era alla guida di una Lancia Y e che stava percorrendo via Fonda direzione viale Libertà.Nell'impatto l'aziana è rimasta, ma per fortuna in maniera non grave. La donna è statadall'equipaggio di una ambulanza e trasportata in. Sono intervenuti anche vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, il tempo necessario per eseguire i rilievi da parte della polizia locale di Pordenone e Roveredo in Piano.