Contro il palo della luce con lo scooter resta a terra, trovato e salvato da un ciclista

PASIANO - Un 70enne trevigiano di Meduna di Livenza è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, in via Squarzarè a Pasiano di Pordenone. Stava percorrendo la Provinciale n. 9, quando ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il basamento in cemento di un palo della luce.



Ad accorgersi dell'incidente è stato un ciclista di passaggio, che ha subito allertato il Nue112. Il 70enne è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza e con l'automedica. Era cosciente, ma per le lesioni riportate è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elisoccorso.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pordenone e i carabinieri della stazione di Prata. Ultimo aggiornamento: 20:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA