Schianto a Rondover, auto contro il ponticello: gravi i due occupanti

PORCIA - È di due feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Porcia in località Rondovers. L’occupante di un’auto, una Peugeot 207, è stato trasportato in elicottero all’ospedale. Le sue condizioni sono state ritenute così gravi da imporre il trasferimento immediato. Ferita anche una seconda persona. Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, che è al vaglio del reparto Volanti della Polizia di Stato. Secondo una prima sommaria ricostruzione l’automobile procedeva da Porcia verso Prata, lungo la strada che collega i due paesi e che in quel punto prende il nome di via Provinciale di Prata. Non è chiaro cosa abbia causato l’uscita di strada: una distrazione, un malore improvviso o una manovra azzardata (un testimone avrebbe riferito di un sorpasso ma al momento non è possibile stabilire un’eventuale relazione con quanto avvenuto). Ciò che è certo è che all’arrivo dei soccorritori la scena che si è presentata davanti era estremamente grave. La parte anteriore dell’auto pesantemente danneggiata, gli airbag esplosi e gli occupanti, un uomo e una donna feriti in modo grave. Subito sul posto è arrivata un’ambulanza e l’elicottero coordinati dalla Sores. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato l’auto nel fosso. Un impatto violento al termine di una corsa fuori controllo, terminata contro la spalletta di un ponticello che collega la provinciale a un’abitazione privata

Ad intervenire anche una squadra deii vigili del fuoco, proveniente dal comando provinciale di Pordenone.

I pompieri hanno dovuto aiutare i soccorritori a farsi largo tra le lamiere accartocciate dell’auto.