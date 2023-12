Porcia. Auto si rovescia su un fianco e i due passeggeri non riescono a uscire

PORCIA - Alle ore 4.30 circa di oggi, 23 dicembre 2023, una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta in Via Carso a Porcia per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato l'autovettura rovesciata su un fianco, nell'area espositiva esterna di una rivendita di fiori, e le due persone che erano all'interno non erano in grado di uscire dal veicolo autonomamente. I Vigili del fuoco hanno tagliato e rimosso il parabrezza della vettura e hanno estratto dall'abitacolo le due persone che sono state prese in carico dal personale sanitario per le cure del caso. Soccorse le persone i vigili hanno provveduto a completare la messa in sicurezza del veicolo incidentato e di tutta l'area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri. I feriti non sono gravi.