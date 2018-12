Sbandata fatale, botto contro al spalla di cemento: muore a 55 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORCIA - L'impatto violento con ladell'attraversamento di un fossato, non gli ha lasciato scampo. Demal Nelic, 55enne di nazionalità bosniaca residente in via Centrale a Porcia, è morto ieri sull'asfalto in via Bodegan, tra l'uscita autostradale di Fontanafredda e l'ingresso nel territorio comunale di Porcia. L'incidente è avvenuto attorno alle 18.25. L'uomo è stato estratto a fatica dalla sua Ssangyong Korando, l'auto su cui viaggiava, dai vigili del fuoco. I tentativi di rianimarlo sono proseguiti per oltre un quarto d'ora, senza successo. L'uomo non aveva passeggeri a bordo e per cause ancora in