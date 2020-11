Tira carico di pesanti bobine perde il controllo sulla Pontebbana e si rovescia nel fosso

ZOPPOLA - Ha perso il controllo del Tir, finendo nel fossato a lato della "Pontebbana": camionista finisce in ospedale. L'incidente stradale si è verificato a Cusano di Zoppola oggi verso le 12.45. La chiamata di soccorso è stata intercettata dai vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento che sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma dell'autoarticolato sulla strada Statale 13, al chilometro 39, fra gli abitati di Orcenico e Cusano di Zoppola.

Il mezzo pesante, che trasporta bobine metalliche, dopo aver attraversato la carreggiata opposta, si è adagiato su un fianco nel fossato. Il conducente è stato comunque affidato ai sanitari per gli accertamenti ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Per i soccorritori invece è iniziato il difficile compito di recupero della merce per il quale è previsto molto tempo, considerata la mole del carico trasportato. Per rimuovere le bobine il personale di soccorso ha deciso di sfruttare il piazzale di una ditta adiacente in

modo da non creare ulteriori disagi per la circolazione. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Spilimbergo che ha avviato le indagini per fare piena chiarezza sull'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA