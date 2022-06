Auto sbanda e finisce contro due case: feriti guidatore e passeggero a Pasiano

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 19 giugno, poco dopo le 21.30, in via Villanova (all’altezza del civico 55) a Pasiano. Un’auto con a bordo due persone è finita fuori controllo impattando contro due abitazioni e provocando danni a un pilastro di una recinzione e al muro esterno di una seconda casa. Feriti il conducente (I.A., classe 2003 nato in Bosnia) e il passeggero (K.V., pordenonese classe 2005). Sul posto i vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri del Radiomobile di Sacile.