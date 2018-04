«È stato un pirata della strada» invece guidava drogato: 26enne nei guai

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Finisce fuori strada con l'auto e si salva per miracolo. All’arrivo dei carabinieri, per evitare di sottoporsi all’, racconta che ha avuto l’incidente per evitare l’impatto con un’altra auto, che poi èsenza soccorrerlo.Dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso si presenta dai carabinieri di Pordenone e denuncia il presuntopere per lesioni.I militari del Radiomobile di Pordenone, però, vogliono approfondire la dinamica della fuoriuscita: sentono dei testimoni e chiedono l’esameall’ospedale.Dal referto scoprono che il giovane, un 26enne domiciliato a Pordenone, quella sera guidava sotto l’effetto dei. Per lui è subito scattata laper guida sotto influenza di stupefacenti e per. Gli è stata pure ritirata la patente.