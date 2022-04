Sbaglia strada, fa inversione di marcia e va a sbattere contro la corriera degli studenti

ROVEREDO IN PIANO - Ha sbagliato strada, ha fatto inversione di marcia ed è andato a sbattere contro la corriera dell'Atap che stava portando a scuola gli studenti. L'incidente è successo questa mattina, mercoledì 21 aprile, sulla ex provinciale 7 a Roveredo i Piano, verso le 7.30. L'automobilista, un soldato americato della Base Usaf di Aviano, è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale di Pordenone in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario inviato dalla centrale operativa della Sores e ai Vigili del fuoco, è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Spilimbergo. Nessun ferito tra i passeggeri della corriera.