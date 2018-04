Ubriaco, senza assicurazione né revisione: causa un incidente con tre auto

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE e ROVEREDO - Causa un: interviene la polizia locale e lo trova con un. Pesanti le sanzioni per un cittadino romeno di 58 anni che giovedì scorso, intorno alle 18, ha causato un incidente senza feriti con tre veicoli coinvolti, in viale Treviso, fronte Fiera, aIl veicolo condotto dal romeno hauna Honda Jazz che è finita contro un terzo mezzo, una Audi A4. Il conducente che ha causato l'incidente ha mostrato subito una alterazione dovuta alla assunzione di alcol. Sottoposto alle prove con etilometro è risultato avere 2.11 g/l alla prima prova e 2.02 g/l alla seconda. Il veicolo è statoa fini, la patente romena ritirata e l'uomo denunciato perNell’ambito dei controlli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, nel corso del fine settimana la polizia locale di Pordenone eha svolto una serie di servizi mirati in alcune via cittadine particolarmente trafficate tra cui la statale 13 Pontebbana, viale Aquileia, viale Venezia e via Montereale.In poche ore, sabato mattina 14 aprile, sono state 7 le auto trovate senza revisione; 2 sono stati i sequestri per mancata copertura assicurativa e 2 sono stati i motociclisti, entrambi quarantenni, sanzionati per sorpasso irregolare su linea continua e dosso. I verbali per mancata revisione sono stati 9, 2 per la velocità, 2 per sosta in stalli riservati alle persone diversamente abili in via Cavalleria e via dello Zoccolo. I conducenti e i due centauri pizzicati dalla polizia locale sono tutti italiani e tutti residenti in provincia di Pordenone.