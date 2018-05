Sbanda con l'auto sulla rotatoria: finisce contro il guardrail e cappotta

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN QUIRINO (Pordenone) -all'altezza della rotonda Roiata intorno alle 17 circa di oggi, domenica 13 maggio.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sacile, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una utilitaria ha perso il controllo del mezzo che èandando a finire in parte sull'autista che è uscito indenne dall'incidente stradale. Per la messa in sicurezza della auto e per la bonifica della carreggiata la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone. Sul posto, in via precauzionale, anche l'aquipaggio di una ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova.