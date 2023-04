A28, incidente tra Sacile e Godega, tamponamento tra due auto: due feriti

sono statenella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile, per le ferite riportate a seguito di un, tratta Sacile Ovest - Godega di Sant'Urbano, direzione Portogruaro Conegliano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è verificato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone coinvolte nell'incidente che sono state poi trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza, per la cura di ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco. Sul posto il personale dell'autostrada. Col coordinamento del Coa/ Centro operativo autostradale di Udine.