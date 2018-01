Esce fumo dal ripostiglio: a fuoco i fornelli e i detersivi per la lavatrice

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -addove in una abitazione privata i pompieri sono riusciti ad arrivare in tempo per scongiurare lodi una bombola di. Intorno alle 12.30 di oggi, martedì 2 dicembre, il proprietario di una casa sentedi fumo e vede levarsi del fumo dallo scantinato del suo alloggio. Non esita un attimo e chiama i vigili del fuoco che arrivano poco dopo con un mezzo Aps per domare le fiamme.Non c'è tempo da perdere perché le fiamme si possono estendere rapidamente a tutta la residenza. Quando arrivano ad Azzano i pompieri capiscono che, a causa di un malfunzionamento dei, si è sviluppato un. Le fiamme hanno danneggiato la cucina a gas e hanno già annerito parte della stanza. Riescono a domare il rogo e riescono a rimuovere per tempo unadi gas Gpl dalla stanza, prima che. Si tratta di un vano deposito che viene utilizzatato per diverse funzioni: cucina e cottura,e stoccaggio di masserizie. Nel rogo vanno in cenere i fornelli e diverse confezioni diper lavare i panni. Alla fine i danni sono contenuti: la casa è agibile ma il ripostiglio dovrà essere riparato e messo in sicurezza. La bombola di gas non è esplosa e nessuno si è fatto male.