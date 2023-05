PASIANO DI PORDENONE - In fiamme la sede dell’associazione sportiva dilettantistica Prata Falchi a Pasiano di Pordenone. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Pordenone. Attimi di paura per molte persone, tra cui bambini, che sono fuggite via riparandosi nei campi di gioco limitrofi. Non si conoscono ancora le cause del rogo e se ci sono feriti.