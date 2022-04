Incendio nella notte: distrutte dal fuoco un 'auto e un furgone

Azzano Decimo - Verso le 23.30 di ieri sabato 16 aprile i vigili del fuoco di Pordenone sono stati allertati per un grosso incendio che ha poi completamente distrutto un'auto, un furgone e un deposito. Interessate le pertinenze di un'abitazione di via Valler ad Azzano 17. La casa non è stata interessata dalle fiamme.





Sul posto sono inviate squadre da San Vito al Tagliamento e dalla centrale di Pordenone, che hanno operato per diverse ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Fiume Veneto, che hanno sequestrato il deposito in attesa di accertamenti. L'auto e il deposito sono rimasti danneggiati.