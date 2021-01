Camino prende il fuoco, la rapidità dei pompieri salva tetto e impianto fotovoltaico

SPILIMBERGO - I Vigili del fuoco di Spilimbergo poco dopo le 13 di oggi, martedì 5 gennaio, sono intervenuti per spegnere le fiamme partite dalla canna fumaria di un abitazione di via Beato Angelico nella frazione di Vacile. Il loro rapido intervento ha impedito la propagazione delle fiamme al tetto (una copertura in legno e lamiera) e all'impianto fotovoltaico. La verifica delle travi e dell'assito ha impegnato per più di tre ore le squadre intervenute a Vacile.

Soltanto verso le 16.30 le operazioni si sono concluse. I pompieri, per evitare che le fiamme si propagassero, hanno dovuto rimuovere alcuni componenti di legno. L'abitazione è agibile.





