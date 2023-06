In fiamme distillatore di solventi, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

BRUGNERA - Incendio la notte scorsa intorno alle 02:30 nel comune di Brugnera, dove ha preso fuoco un distillatore di solventi. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Motta di Livenza, che ha lavorato per spegnere il rogo, evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione e agli alberi che si trovavano all'esterno del fabbricato vicino a un'azienda di verniciatura. Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone ma solo il fabbricato nel quale si trovavano un distillatore di solventi con vari fusti e un furgone parcheggiato all'esterno, sono ancora in fase di accertamento.