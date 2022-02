Ha ucciso le due ragazze sull'A28 con il suv, l'imprenditore bulgaro era già stato condannato per guida in stato di ebbrezza

PORDENONE - Il cittadino di origine bulgara che due giorni fa ha causato un incidente stradale sull'autostrada A28 provocando la morte di due giovani donne, ha già riportato tre condanne definitive, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Lo rende noto il Procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, precisando che l'uomo «in caso di condanna non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena».

La procura poi precisa che anche se l'imprenditore è stato arrestato qualche ora dopo nella sua abitazione sussite comunque la cosiddetta "flagranza di reato". Questa mattina, martedì 1 febbraio, è stata richiesta al gip la misura cautelare in carcere, contestando l'omicidio stradale con le aggravanti di essersi dato alla fuga e di essere stato al volante ubriaco.